Resultado da Timemania — concurso 2443

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2443

Dezenas sorteadas:

05 – 10 – 17 – 23 – 40 – 49 – 54

Data do sorteio: 17/09/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 4 — Prêmio: R$ 31.732,10

5 acertos — Ganhadores: 158 — Prêmio: R$ 1.147,63

4 acertos — Ganhadores: 3.086 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 27.748 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 25.628 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.507.981,00.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2444.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 14.600.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: CORINTHIANS /SP.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.