Resultado da Timemania — concurso 2427

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2427

Dezenas sorteadas:

03 – 06 – 09 – 24 – 31 – 37 – 71

Data do sorteio: 11/08/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 3 — Prêmio: R$ 46.513,85

5 acertos — Ganhadores: 140 — Prêmio: R$ 1.423,89

4 acertos — Ganhadores: 2.588 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 24.589 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 6.771 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.335.028,50.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2428.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 8.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: VILA NOVA /GO.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.