Resultado da Quina — concurso 7115

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7115

Dezenas sorteadas:

12 – 43 – 61 – 67 – 74

Data do sorteio: 11/09/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 63 — Prêmio: R$ 12.404,31

3 acertos — Ganhadores: 5.185 — Prêmio: R$ 143,54

2 acertos — Ganhadores: 136.461 — Prêmio: R$ 5,45

Arrecadação: R$ 16.996.086,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7116.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 31.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.