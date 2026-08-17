Resultado da Timemania — concurso 2429

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2429

Dezenas sorteadas:

09 – 18 – 23 – 42 – 47 – 64 – 75

Data do sorteio: 16/08/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 2 — Prêmio: R$ 61.578,97

5 acertos — Ganhadores: 130 — Prêmio: R$ 1.353,38

4 acertos — Ganhadores: 2.420 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 22.752 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 14.164 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.210.271,00.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2430.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 9.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: ATLETICO /MG.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.