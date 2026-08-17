









Resultado da Lotofácil — concurso 3763

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3763

Dezenas sorteadas:

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Data do sorteio: 16/08/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 1.705.616,41

14 acertos — Ganhadores: 167 — Prêmio: R$ 2.141,49

13 acertos — Ganhadores: 5.944 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 81.731 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 477.410 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 19.694.304,00.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3764.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.