Resultado da Timemania — concurso 2435

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2435

Dezenas sorteadas:

07 – 15 – 26 – 42 – 53 – 78 – 80

Data do sorteio: 30/08/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 3 — Prêmio: R$ 45.000,39

5 acertos — Ganhadores: 132 — Prêmio: R$ 1.461,05

4 acertos — Ganhadores: 2.574 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 24.580 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 17.760 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.456.622,00.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2436.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 11.300.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: CRUZEIRO /MG.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.