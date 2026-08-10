Resultado da Quina — concurso 7087

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7087

Dezenas sorteadas:

25 – 27 – 51 – 58 – 65

Data do sorteio: 09/08/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 32 — Prêmio: R$ 10.612,55

3 acertos — Ganhadores: 2.436 — Prêmio: R$ 132,77

2 acertos — Ganhadores: 63.007 — Prêmio: R$ 5,13

Arrecadação: R$ 7.385.934,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7088.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.300.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.