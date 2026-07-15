Um menino de 12 anos, identificado como Carlos Eduardo Camargo dos Santos, morre…

Um menino de 12 anos, identificado como Carlos Eduardo Camargo dos Santos, morreu após ser atropelado por um caminhão na tarde deste domingo (7), em Cascavel. O acidente aconteceu por volta das 17h20, no bairro Periolo, e causou grande comoção entre moradores da região.

Segundo informações apuradas pelas autoridades, a criança estaria brincando e foi buscar uma bola quando acabou sendo atingida pelo caminhão durante uma conversão. Equipes do SIATE foram acionadas, mas o menino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Durante o atendimento da ocorrência, o motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,67 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, índice que configura crime de embriaguez ao volante. Diante do resultado, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

De acordo com relatos divulgados pelas equipes que atenderam a ocorrência, o condutor afirmou que não percebeu o atropelamento no momento do acidente, sendo alertado posteriormente por populares. Revoltados com a tragédia, moradores chegaram a depredar o caminhão envolvido no atropelamento.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e o corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e as responsabilidades do motorista.

A morte da criança gerou forte repercussão e comoção em Cascavel e em toda região.

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