Rio Grande do Sul tem previsão de tempestade com chuva volumosa e risco hidrológico para os próximos dias

A previsão hidrometeorológica para os próximos dias no Rio Grande do Sul foi atualizada nesta segunda-feira (17/8). O prognóstico realizado pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado aponta condições para temporais isolados, chuva volumosa e risco de cheias em algumas áreas do Estado.

Prognóstico meteorológico

Entre esta segunda-feira (17/8) e terça-feira (18/8), há risco de chuva intensa e volumosa especialmente em áreas da Campanha e Sul do Estado. Também há possibilidade de tempestades isoladas com queda de granizo que pode ser grande e rajadas de vento que podem superar 90 km/h nas regiões Oeste, Campanha, Costa Doce, Centro e Sul. Na área em alerta (laranja), os acumulados podem ocorrer em um curto espaço de tempo, superando 100 mm/6 horas e 150 mm/24 horas.

Na quarta-feira (19/8), há condições para temporais com queda de granizo, rajadas de vento acima de 70 km/h e chuva forte na metade Norte, Centro e Região Metropolitana de Porto Alegre. Já na metade Sul, segue a condição de chuva moderada a pontualmente forte.

Prognóstico hidrológico

A condição hidrológica atual é de níveis entre limiares de alerta para inundação e normalidade, com as tendências de estabilidade ou declínio. Os maiores limiares se concentram no Centro e na metade Norte do Estado, enquanto os eventos principais deste aviso estão restritos à metade Sul.

Em função das chuvas previstas para a metade Sul do Estado, com os maiores volumes ocorrendo no extremo Sul, são indicados os riscos de cheias, com extravasamento, em arroios e pequenos rios (sem monitoramento), alagamentos em áreas urbanas e elevações em rios maiores.

Devido à localização das chuvas, o rio Jaguarão deve apresentar elevações significativas durante o aviso, devendo ultrapassar o limiar de alerta para inundação. Dessa forma, são indicados os níveis de alerta e atenção para as cidades em laranja e amarelo (respectivamente) no mapa hidrológico, atentando para os riscos citados.