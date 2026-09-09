Grávida de 7 meses sofre agressão com pá em Curitiba e suspeito morre após confronto com a Polícia Militar

Violência doméstica e confronto policial marcam noite de tensão na Cidade Industrial de Curitiba, deixando uma vítima hospitalizada e um homem morto

Uma jovem de 21 anos, que está grávida de sete meses, foi vítima de uma agressão violenta na noite desta terça-feira (8), na Vila São Miguel, situada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O autor do crime seria o pai da criança que a mulher espera.

Após o ataque, que foi realizado com uma pá de construção, a vítima conseguiu fugir mesmo ferida e buscou socorro médico. Ela apresentava lesões pelo corpo, com foco especial na região da barriga, conforme informações divulgadas pelo portal Banda B.

Dinâmica da agressão contra a gestante

De acordo com o relato da vítima para populares na Rua Manoel Isaías, o agressor seria o pai do bebê. O ataque ocorreu de forma inesperada, utilizando um instrumento de trabalho como arma. A jovem recebeu atendimento médico imediato e a gravidade de seu estado de saúde é acompanhada pelas equipes de socorro.

O confronto com a Polícia Militar

Ao chegar à residência indicada, policiais militares do 23º Batalhão foram recebidos pelo suspeito, que portava uma faca. Segundo a ocorrência, o homem ignorou as ordens das autoridades para que largasse a arma branca e partiu para cima dos agentes, que reagiram com disparos para conter a ameaça.

Disparos ouvidos durante a operação

Enquanto a equipe da PM trabalhava na cena do crime, novos tiros foram ouvidos nas proximidades da Vila São Miguel. A suspeita inicial das autoridades é de que traficantes da região tenham efetuado os disparos contra os policiais militares, embora nenhum agente tenha sido atingido durante o episódio.

Investigações em curso

As circunstâncias exatas do confronto, bem como a origem dos disparos adicionais ouvidos durante o atendimento à vítima, serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes da violência contra a gestante e a troca de tiros com a polícia.

Perguntas Frequentes

Qual foi a arma utilizada na agressão contra a grávida?

A vítima foi agredida com uma pá de construção, conforme relatado pelo portal Banda B.

O suspeito sobreviveu ao confronto com a polícia?

Não, o homem morreu após avançar contra os policiais com uma faca e ser atingido pelos disparos dos agentes.

Qual era o vínculo entre a vítima e o agressor?

Segundo relatos da própria vítima, ela estava grávida de sete meses e o suspeito seria o pai da criança.

Houve mais alguém ferido na operação policial?

Não, apesar de terem sido ouvidos novos disparos feitos por suspeitos na região, nenhum policial militar foi atingido durante a ocorrência.

Onde ocorreu o crime?

A agressão e o posterior confronto aconteceram na Rua Manoel Isaías, na Vila São Miguel, localizada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).