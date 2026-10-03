Roma pode buscar novo empréstimo de Endrick ao Real Madrid em janeiro

Segundo o Gazzetta dello Sport, dirigentes romanos estudam usar duelo com o Real em 14 de outubro para tentar o acordo: negócio seria empréstimo, como no Lyon

O veículo italiano afirma que a operação teria a forma de empréstimo, nos moldes do que ocorreu com o atacante na última temporada, quando atuou pelo Lyon.

A publicação aponta ainda que os dirigentes da Roma podem aproveitar o confronto entre as equipes pela Champions League, marcado para 14 de outubro, para buscar avanços na negociação. A informação sobre a tentativa de investida foi divulgada pelo Gazzetta dello Sport e repercutida pela Agência Estado no portal CGN.

Proposta prevista e janela de janeiro

segundo CGN, o interesse da Roma se daria por meio de um empréstimo semelhante ao empréstimo de Endrick ao Lyon na temporada anterior. A possibilidade de discutir o negócio durante o encontro entre Roma e Real, em 14 de outubro, é citada como oportunidade para os dirigentes tentarem um acordo.

Situação de Endrick no Real Madrid

A matéria relata que Endrick, de 20 anos, tem enfrentado momentos no banco de reservas no início da temporada e chegou a sofrer uma lesão muscular, o que reduziu seu espaço no elenco. Ainda segundo CGN, o Real contratou o espanhol Carlos Espí, que se adaptou rapidamente e passou a figurar como opção imediata no banco para Kylian Mbappé.

O Gazzetta dello Sport também destaca que, apesar dos poucos minutos pelo clube espanhol, Endrick continua entre os preferidos do técnico Carlo Ancelotti. A reportagem acrescenta que o jogador foi convocado pelo treinador da seleção brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia e que atuou como titular no primeiro confronto contra a Austrália.

Interesse anterior e Outras clubes

O jornal cita que a Roma já chegou a sondar Endrick durante a Copa do Mundo, entre junho e julho, mas que na ocasião o técnico José Mourinho pediu a permanência do atacante no Real Madrid. A publicação também aponta interesse de Outras clubes europeus, como Liverpool e Aston Villa, segundo CGN reproduzida pela Agência Estado.