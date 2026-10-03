Vídeo de bodycam mostra prisão de Luigi Mangione em restaurante dias após morte do CEO da UnitedHealthcare

Imagens divulgadas pela BBC mostram policial encontrando carregador e arma na mochila de Mangione; ele se declarou culpado em acusações federais relacionadas à morte de Brian Thompson.

Segundo a BBC, em vídeo de bodycam recém-divulgado publicado em 2 de outubro de 2026, é possível ver o momento em que Luigi Mangione é detido em um restaurante McDonald’s, dias após a morte do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Em uma das cenas, um policial encontra um carregador de arma na mochila atribuída a Mangione; posteriormente, oficiais também aparecem localizando uma arma na mesma mochila, conforme mostram as imagens divulgadas pela BBC.

De acordo com a BBC, Mangione se declarou culpado em acusações federais relacionadas à morte de Brian Thompson.

O que as imagens mostram