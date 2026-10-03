Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Vídeo de bodycam mostra prisão de Luigi Mangione em restaurante dias após morte do CEO da UnitedHealthcare

  • Tempo de Leitura1 min

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

Imagens divulgadas pela BBC mostram policial encontrando carregador e arma na mochila de Mangione; ele se declarou culpado em acusações federais relacionadas à morte de Brian Thompson.

Segundo a BBC, em vídeo de bodycam recém-divulgado publicado em 2 de outubro de 2026, é possível ver o momento em que Luigi Mangione é detido em um restaurante McDonald’s, dias após a morte do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Em uma das cenas, um policial encontra um carregador de arma na mochila atribuída a Mangione; posteriormente, oficiais também aparecem localizando uma arma na mesma mochila, conforme mostram as imagens divulgadas pela BBC.

De acordo com a BBC, Mangione se declarou culpado em acusações federais relacionadas à morte de Brian Thompson.

O que as imagens mostram

  • Prisão de Luigi Mangione em um McDonald’s.
  • Um policial encontrando um carregador de arma na mochila atribuída a Mangione.
  • Oficiais localizando posteriormente uma arma na mesma mochila.
COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 40705

Posts relacionados