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Debate sobre pena de morte nos EUA se reacende após Christa Pike sobreviver a duas tentativas de execução

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BBC Verify publicou em 2 de outubro de 2026 vídeo que investiga como a pena de morte é aplicada nos Estados Unidos após o caso em Tennessee.

Um vídeo da BBC Verify aborda o retorno do debate sobre a pena de morte nos Estados Unidos após Christa Pike ter sobrevivido a duas tentativas de execução no estado do Tennessee.

A página do vídeo informa que o repórter Jake Horton investigou os fatos e números sobre a aplicação da pena capital no país. A peça foi publicada em 02 Oct 2026 às 19:56:28 GMT.

Créditos

Produção: Krystal Campos e Meiying Wu. Gráficos: Mark Edwards e Leo Scutt-Richter. Conteúdo consultado: BBC (vídeo da série BBC Verify).

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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