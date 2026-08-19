Nicolás Bolcato: quem é e números de goleiro do Independiente Rivadavia

O goleiro Nicolás Bolcato é o responsável por defender a meta do Independiente Rivadavia contra o Fluminense nesta terça-feira (18). O duelo está marcado para as 19h (horário de Brasília) e será realizado no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

Quem é Nicolás Bolcato? Por quais times já passou? O Sporting News responde.

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Quem é Nicolás Bolcato?

Nicolás Gabriel Bolcato Molina vem ganhando espaço no futebol profissional pelo Independiente Rivadavia. Nascido em 6 de maio de 2004, na Argentina, o jogador tem 22 anos e é ambidestro.

Em atividade pelo clube argentino, Bolcato soma 29 partidas na temporada de 2026, todas pelo time principal. A temporada atual representa, inclusive, um salto importante na carreira do goleiro.

Em 2025, ele disputou apenas dois jogos pela equipe principal do Independiente Rivadavia, além de ter participado de 12 partidas pelo time reserva. No ano anterior, foram outros 16 compromissos pela categoria de reservas.

Sem convocações para a seleção argentina até o momento, Bolcato tem construído a trajetória apenas dentro do Independiente Rivadavia, sem passagens por outros clubes até o momento.

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