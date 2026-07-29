Rússia emite ordem de prisão contra fundador do Telegram sob acusação de terrorismo e recrutamento de jovens

O cerco contra o criador do Telegram se fecha globalmente, com Moscou acusando Pavel Durov de permitir o uso da plataforma para fins terroristas e ataques.

A situação jurídica de Pavel Durov, o fundador do Telegram, tornou-se ainda mais complexa nos últimos dias. O governo russo, por meio do Serviço Federal de Segurança, o FSB, emitiu uma ordem de prisão contra o empresário, alegando que sua ferramenta estaria sendo utilizada para atividades de terrorismo.

Durov, que possui cidadania russa, francesa e emiradense, já vivia um momento delicado, visto que responde a processos na França desde 2024 por questões ligadas ao crime organizado. A nova investida russa coloca o executivo em uma posição de isolamento diplomático e judicial.

Conforme informações divulgadas pelo FSB, a acusação detalha que o Telegram serviu de base para o recrutamento de jovens por agentes ucranianos. Segundo o órgão, o caso envolve o uso da ferramenta Leo Match Bot para a prática de sabotagem, conforme apurado pelo Serviço Federal de Segurança.

O papel do Telegram na guerra e o recrutamento de menores

As autoridades russas afirmam que o aplicativo foi instrumentalizado para abordar adolescentes e jovens, com idades entre 12 e 22 anos. O FSB relata que, desde julho de 2025, 46 cidadãos russos foram presos sob a acusação de realizar ataques a infraestruturas estratégicas e agentes de segurança.

A estratégia, segundo o relato de Moscou, consistia em falsos perfis que se passavam por mulheres para manipular os alvos. O Telegram, por sua natureza de criptografia e baixa moderação, teria sido o ambiente escolhido para viabilizar essas operações de inteligência e recrutamento.

A complexa relação entre Durov e o Kremlin

Embora a Rússia agora busque a prisão de Durov, a relação entre ambos é marcada por um longo histórico de conflitos. O empresário deixou seu país natal em 2014, após se recusar a entregar dados de usuários da rede social VKontakte ao governo russo.

Curiosamente, o Estado russo, incluindo ministérios e forças de segurança, utiliza o Telegram diariamente para comunicações oficiais. Essa dependência torna qualquer tentativa de bloqueio total do aplicativo um desafio político e técnico de grande escala para os líderes em Moscou.

Regulação e o futuro da plataforma

O caso coloca em evidência o debate global sobre a responsabilidade das plataformas digitais. Governos em todo o mundo têm pressionado empresas de tecnologia para que colaborem com investigações criminais, exigindo maior controle sobre o conteúdo que circula em seus sistemas.

Durov, que sempre defendeu a privacidade e a liberdade digital como pilares de sua criação, encontra-se agora no centro de uma disputa onde a soberania nacional e a segurança interna colidem com a filosofia das redes sociais modernas.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o caso

1. Por que a Rússia quer prender o fundador do Telegram?

O FSB acusa Pavel Durov de permitir que sua plataforma seja usada para recrutar jovens em atos de sabotagem e terrorismo contra o Estado russo.

2. O que é o Leo Match Bot mencionado nas investigações?

Trata-se de uma ferramenta dentro do Telegram que, segundo Moscou, foi utilizada por agentes ucranianos para atrair e manipular jovens russos para ações ilegais.

3. Durov já responde a outros processos?

Sim, o fundador do Telegram também é alvo da justiça francesa desde 2024 por acusações relacionadas ao crime organizado e falta de cooperação com autoridades.

4. Qual a importância do Telegram na Rússia?

O aplicativo é a principal ferramenta de comunicação do país, sendo usado tanto pela população geral quanto pelo próprio governo, militares e opositores.

5. O Telegram será bloqueado na Rússia?

Apesar das acusações, um bloqueio total é politicamente complexo, visto que a própria estrutura estatal russa depende da plataforma para suas atividades cotidianas.