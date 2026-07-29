Tragédia no Paraná: como o menino autista foi encontrado em biodigestor na propriedade rural onde a família morava e trabalhava

A busca por João Gabriel, de 5 anos, terminou de forma trágica em uma propriedade rural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, após dois dias de angústia.

O desaparecimento do pequeno João Gabriel Ferreira dos Santos, que era autista, mobilizou diversas forças de segurança em uma operação intensa. O menino foi dado como desaparecido no domingo, dia 26, gerando uma grande mobilização de buscas na região.

A estrutura onde a criança foi encontrada, um biodigestor, estava localizada dentro da própria fazenda onde a família reside e trabalha. Segundo informações divulgadas pelo portal g1, a polícia investiga agora todas as circunstâncias que levaram ao óbito.

A localização e a distância do biodigestor

O local do acidente fica a cerca de 70 metros de distância da residência da família. O menino foi localizado dentro de uma poça que se formou sobre a lona que cobre o biodigestor, um tanque fechado utilizado para tratar resíduos orgânicos.

Um biodigestor funciona através da decomposição biológica de dejetos, servindo para tratar esgoto e produzir biogás ou biofertilizante. A estrutura, que deveria ser um ambiente fechado e seguro, tornou-se o ponto central da tragédia devido a uma falha na sua cobertura.

Como a estrutura causou o acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a lona que protege o reservatório costuma ficar inflada pelos gases da decomposição. No entanto, ela apresentava uma perfuração, o que permitiu o acúmulo de água da chuva sobre a superfície, criando uma poça de aproximadamente dois metros de profundidade.

Embora a área fosse cercada, os investigadores identificaram uma abertura por onde a criança poderia ter entrado. A água na superfície estava contaminada, o que impedia qualquer tentativa de mergulho visual por parte das equipes de resgate, sendo necessário o esgotamento total do tanque para a localização.

As investigações em curso

As buscas contaram com recursos avançados, incluindo helicópteros, drones com câmeras térmicas, scanners aquáticos e cães farejadores. A Polícia Civil e a Polícia Científica seguem trabalhando para esclarecer os fatos e realizar a perícia técnica no local do ocorrido.

Pais e vizinhos estão sendo ouvidos pelas autoridades para entender a dinâmica do desaparecimento. Além disso, a polícia confirmou que uma pessoa utilizando tornozeleira eletrônica esteve na região durante o período, um dado que integra o conjunto de informações apuradas pelos investigadores.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde o menino foi encontrado? Ele foi localizado em uma poça sobre a lona de um biodigestor, dentro da propriedade rural onde a família morava.

Qual era a distância da casa? O biodigestor estava a aproximadamente 70 metros de distância da residência da família.

O que é um biodigestor? É um tanque fechado que decompõe resíduos orgânicos sem oxigênio, sendo usado para tratar esgoto e gerar biogás.

Por que a criança caiu na poça? A lona estava perfurada, permitindo o acúmulo de água da chuva, e havia uma abertura na cerca que permitiu o acesso ao local.

Como está a investigação? A Polícia Civil e a Polícia Científica seguem realizando perícias e ouvindo testemunhas para determinar a causa da morte.