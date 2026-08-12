Ryanair: Pasażer, który zakłócił lot z Majorki zapłaci 5500 złotych grzywny

Pasażer

został uznany za winnego i ukarany grzywną w wysokości 3000 zł, a

ponadto zobowiązany do zapłacenia 2500 złotych bezpośrednio

poszkodowanemu członkowi załogi.

„Ryanair

dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pasażerowie i członkowie

załogi mogli podróżować w komfortowych, bezstresowych warunkach,

bez niepotrzebnych zakłóceń powodowanych przez niewielką grupę

niesfornych pasażerów. Ryanair stosuje rygorystyczną politykę

zero tolerancji wobec niewłaściwego zachowania pasażerów i będzie

nadal podejmować działania mające na celu zwalczanie zakłócania

porządku na pokładach samolotów” – czytamy zwykle przywoływaną

w takich sytuacjach przez irlandzkiego przewoźnika formułę.

W

ostatnich dwóch latach to kolejna wygrana przez linię lotniczą

sprawa w sądzie przeciwko pasażerom wywołującym awantury na pokładach samolotów. Czasem incydenty są tak groźne, że wymagają lądowania na najbliższym lotnisku lub zawrócenia samolotu na lotnisko, z którego wystartował. Wszystkie orzeczenia sądów na jego korzyść Ryanair nagłaśnia w mediach.