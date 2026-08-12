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Ryanair: Pasażer, który zakłócił lot z Majorki zapłaci 5500 złotych grzywny

Ryanair: Pasażer, który zakłócił lot z Majorki zapłaci 5500 złotych grzywny

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Ryanair: Pasażer, który zakłócił lot z Majorki zapłaci 5500 złotych grzywny
Ryanair: Pasażer, który zakłócił lot z Majorki zapłaci 5500 złotych grzywny
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Pasażer
został uznany za winnego i ukarany grzywną w wysokości 3000 zł, a
ponadto zobowiązany do zapłacenia 2500 złotych bezpośrednio
poszkodowanemu członkowi załogi.

„Ryanair
dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pasażerowie i członkowie
załogi mogli podróżować w komfortowych, bezstresowych warunkach,
bez niepotrzebnych zakłóceń powodowanych przez niewielką grupę
niesfornych pasażerów. Ryanair stosuje rygorystyczną politykę
zero tolerancji wobec niewłaściwego zachowania pasażerów i będzie
nadal podejmować działania mające na celu zwalczanie zakłócania
porządku na pokładach samolotów” – czytamy zwykle przywoływaną
w takich sytuacjach przez irlandzkiego przewoźnika formułę.

W
ostatnich dwóch latach to kolejna wygrana przez linię lotniczą
sprawa w sądzie przeciwko pasażerom wywołującym awantury na pokładach samolotów. Czasem incydenty są tak groźne, że wymagają lądowania na najbliższym lotnisku lub zawrócenia samolotu na lotnisko, z którego wystartował. Wszystkie orzeczenia sądów na jego korzyść Ryanair nagłaśnia w mediach.

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