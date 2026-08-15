Sábado (15) deve ter temperatura máxima de 25°C em SP – 15/08/2026 – Cotidiano

Após uma sexta-feira com temperatura máxima de 24,5°C, a capital paulista volta a sofrer os efeitos de uma frente fria que passou pela costa do estado e deve ter um sábado (15) com cenário meteorológico bem parecido.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o sábado deve iniciar com muitas nuvens, chuviscos intermitentes no decorrer da madrugada e termômetros em média na casa dos 16°C.

Ao longo do dia, a nebulosidade tende a diminuir, mas a temperatura não deve subir muito. Assim, a máxima prevista deve ficar novamente na casa dos 25°C, com vento persistente de sudeste.

O instituto diz que o dia pode terminar com céu nublado e chuviscos isolados, principalmente no extremo sul da capital paulista.

No domingo (16), porém, as condições climáticas devem melhorar, com o sistema frontal se afastando do litoral paulista.

A previsão é que a madrugada ainda inicie com céu nublado, termômetros ao redor dos 16°C e elevação das temperaturas.

À tarde, com maior predomínio do sol entre poucas nuvens, os termômetros podem atingir os 27°C, o que também fará diminuir a umidade do ar, com os menores valores em torno dos 50%.

Além da região metropolitana da capital, as regiões sul, litoral e leste do estado também devem sofrer os efeitos da frente fria nas primeiras horas da manhã deste sábado.

No interior, no entanto, a situação é bem diferente. Segundo a Climatempo, o calor vai predominar, acompanhado de tempo firme e baixa umidade do ar, na metade norte paulista, Triângulo Mineiro, parte do sul de Minas e áreas do oeste, noroeste e norte mineiro.

“A maior atenção é para a divisa entre o Triângulo Mineiro e o norte paulista e para pontos do norte de Minas Gerais, onde a umidade pode variar entre 12% e 20%. Entre o litoral norte fluminense e a região dos Lagos, as rajadas de vento podem variar de 50 a 70 km/h”, informa o instituto.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também emitiu um alerta para temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar até a próxima quarta em todo o território paulista, condição que exige atenção tanto à saúde quanto à prevenção de queimadas e incêndios.

Após passar por São Paulo, as instabilidades aumentam no Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva forte. No Espírito Santo, zona da mata e leste de Minas Gerais, as condições para chuva aumentam e as precipitações podem ganhar intensidade.

Ao longo do dia, as pancadas continuam no Rio de Janeiro, com risco de temporais em áreas do litoral, região central, serra e norte do estado, enquanto diminuem em São Paulo. No Espírito Santo e em áreas de Minas Gerais, incluindo o sul, as pancadas continuam.

Na região central do Brasil, o que vale é o alerta laranja, de perigo, emitido pelo Inmet para este sábado devido à baixa umidade do ar. Como previsto, uma massa de ar quente e seco mantém as nuvens longe, o que favorece o aumento da temperatura e a queda da umidade, como um veranico fora de época.

A previsão é que em alguns locais de Mato Grosso, incluindo a região de Cuiabá, de Goiás e do Tocantins, incluindo a capital Palmas, sudeste do Pará, do sul do Maranhão e do Piauí, o calor alcance marcas entre 40°C e 42°C.