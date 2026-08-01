Saiba quais foram os bairros mais violentos de Cascavel em julho de 2026

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Por CGN 1
Atualizado em
Mensalmente a CGN faz levantamentos sobre as ocorrências de atendimentos realizadas pelo Siate de Cascavel, nesta última apuração a CGN conseguiu diagnosticar quais foram os bairros que registraram atendimentos a pessoas feridas por agressão, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca e ferimento por objeto cortante, a pessoas no mês de julho de 2026.
No mês passado, foram registrados um total de 45 atendimentos pelos socorristas do Siate relacionados a pessoas feridas devido a:
Os bairros que registraram atendimentos foram:
Agressões
Com relação aos atendimentos realizados devido agressões no mês de julho de 2026, a CGN apurou que os bairros que tiveram ocorrências foram:
Ferimento por arma branca
Com relação aos atendimentos realizados devido arma branca no mês de julho de 2026, a CGN apurou que os bairros que tiveram ocorrências foram:
Ferimento por arma de fogo
Com relação aos atendimentos realizados devido arma de fogo no mês de julho de 2026, a CGN apurou que os bairros que tiveram ocorrências foram:
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