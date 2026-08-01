Saiba quais foram os bairros mais violentos de Cascavel em julho de 2026

Mensalmente a CGN faz levantamentos sobre as ocorrências de atendimentos realizadas pelo Siate de Cascavel, nesta última apuração a CGN conseguiu diagnosticar quais foram os bairros que registraram atendimentos a pessoas feridas por agressão, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca e ferimento por objeto cortante, a pessoas no mês de julho de 2026.

No mês passado, foram registrados um total de 45 atendimentos pelos socorristas do Siate relacionados a pessoas feridas devido a:

36 – Agressão

8 – Ferimento por arma branca

1 – Ferimento por arma de fogo

Os bairros que registraram atendimentos foram:

7 – Cascavel Velho

6 – Centro

4 – Interlagos

4 – Esmeralda

3 – Periolo

3 – Bairro São Cristóvão

3 – Morumbi

2 – Fora do perímetro da cidade

2 – Santa Felicidade

2 – Santa Cruz

1 – Pacaembu

1 – Universitário

1 – Brasília

1 – Nova Cidade

1 – Brasmadeira

1 – Riviera

1 – Maria Luíza

1 – Floresta

1 – Neva

Agressões

Com relação aos atendimentos realizados devido agressões no mês de julho de 2026, a CGN apurou que os bairros que tiveram ocorrências foram:

6 – Centro

6 – Cascavel Velho

4 – Interlagos

3 – Morumbi

3 – Periolo

2 – Santa Cruz

2 – Santa Felicidade

2 – Fora do perímetro da cidade

2 – Bairro São Cristóvão

1 – Pacaembu

1 – Universitário

1 – Nova Cidade

1 – Brasmadeira

1 – Floresta

1 – Neva

Ferimento por arma branca

Com relação aos atendimentos realizados devido arma branca no mês de julho de 2026, a CGN apurou que os bairros que tiveram ocorrências foram:

3 – Esmeralda

1 – Brasília

1 – Cascavel Velho

1 – Riviera

1 – Bairro São Cristóvão

1 – Maria Luíza

Ferimento por arma de fogo

Com relação aos atendimentos realizados devido arma de fogo no mês de julho de 2026, a CGN apurou que os bairros que tiveram ocorrências foram: