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CGN - Últimas notícias de Cascavel, Paraná e Brasil

Saiba quais foram os bairros mais violentos de Cascavel em julho de 2026

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Saiba quais foram os bairros mais violentos de Cascavel em julho de 2026

Por CGN 1

Atualizado em

Mensalmente a CGN faz levantamentos sobre as ocorrências de atendimentos realizadas pelo Siate de Cascavel, nesta última apuração a CGN conseguiu diagnosticar quais foram os bairros que registraram atendimentos a pessoas feridas por agressão, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca e ferimento por objeto cortante, a pessoas no mês de julho de 2026.

No mês passado, foram registrados um total de 45 atendimentos pelos socorristas do Siate relacionados a pessoas feridas devido a:

  • 36 – Agressão
  • 8 – Ferimento por arma branca
  • 1 – Ferimento por arma de fogo

Os bairros que registraram atendimentos foram:

  • 7 – Cascavel Velho
  • 6 – Centro
  • 4 – Interlagos
  • 4 – Esmeralda
  • 3 – Periolo
  • 3 – Bairro São Cristóvão
  • 3 – Morumbi
  • 2 – Fora do perímetro da cidade
  • 2 – Santa Felicidade
  • 2 – Santa Cruz
  • 1 – Pacaembu
  • 1 – Universitário
  • 1 – Brasília
  • 1 – Nova Cidade
  • 1 – Brasmadeira
  • 1 – Riviera
  • 1 – Maria Luíza
  • 1 – Floresta
  • 1 – Neva

Agressões

Com relação aos atendimentos realizados devido agressões no mês de julho de 2026, a CGN apurou que os bairros que tiveram ocorrências foram:

  • 6 – Centro
  • 6 – Cascavel Velho
  • 4 – Interlagos
  • 3 – Morumbi
  • 3 – Periolo
  • 2 – Santa Cruz
  • 2 – Santa Felicidade
  • 2 – Fora do perímetro da cidade
  • 2 – Bairro São Cristóvão
  • 1 – Pacaembu
  • 1 – Universitário
  • 1 – Nova Cidade
  • 1 – Brasmadeira
  • 1 – Floresta
  • 1 – Neva

Ferimento por arma branca

Com relação aos atendimentos realizados devido arma branca no mês de julho de 2026, a CGN apurou que os bairros que tiveram ocorrências foram:

  • 3 – Esmeralda
  • 1 – Brasília
  • 1 – Cascavel Velho
  • 1 – Riviera
  • 1 – Bairro São Cristóvão
  • 1 – Maria Luíza

Ferimento por arma de fogo

Com relação aos atendimentos realizados devido arma de fogo no mês de julho de 2026, a CGN apurou que os bairros que tiveram ocorrências foram:

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