Encontro de Homens-Aranha reunirá fãs com atrações gratuitas neste sábado em Santa Maria

Após a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia nos cinemas de Santa Maria, os fãs do herói terão uma programação especial neste sábado (1º), a partir das 16h, no 3º andar do shopping, ao lado do cinema. O Royal Plaza Shopping promove um encontro temático com atividades gratuitas para crianças e adultos.

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A organização convida o público a participar caracterizado como qualquer versão do herói, mas a participação também é aberta para quem não estiver fantasiado. Entre as atrações confirmadas estão a presença do Homem-Aranha, espaço para pintura de desenhos e pintura facial. Todas as atividades são gratuitas.

Programação acompanha lançamento do novo longa

A programação faz parte das ações promovidas pelo shopping para celebrar a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia, que chegou aos cinemas nesta semana. No novo filme, Peter Parker enfrenta novos desafios enquanto tenta conciliar a vida pessoal com as responsabilidades de ser o Homem-Aranha.

Filme segue em cartaz

Homem-Aranha: Um Novo Dia segue em cartaz nos cinemas de Santa Maria, com sessões no Arcoplex Royal Plaza Shopping e na Cinépolis do Shopping Praça Nova. Os horários das exibições e os valores dos ingressos podem ser conferidos nos sites do Cinépolis e do Arcoplex.

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