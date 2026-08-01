Encontro de Homens-Aranha reunirá fãs com atrações gratuitas neste sábado em Santa Maria

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Após a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia nos cinemas de Santa Maria, os fãs do herói terão uma programação especial neste sábado (1º), a partir das 16h, no 3º andar do shopping, ao lado do cinema. O Royal Plaza Shopping promove um encontro temático com atividades gratuitas para crianças e adultos.
+ Receba as principais notícias de Santa Maria e região no seu WhatsApp
A organização convida o público a participar caracterizado como qualquer versão do herói, mas a participação também é aberta para quem não estiver fantasiado. Entre as atrações confirmadas estão a presença do Homem-Aranha, espaço para pintura de desenhos e pintura facial. Todas as atividades são gratuitas.
Programação acompanha lançamento do novo longa
A programação faz parte das ações promovidas pelo shopping para celebrar a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia, que chegou aos cinemas nesta semana. No novo filme, Peter Parker enfrenta novos desafios enquanto tenta conciliar a vida pessoal com as responsabilidades de ser o Homem-Aranha.
Filme segue em cartaz
Homem-Aranha: Um Novo Dia segue em cartaz nos cinemas de Santa Maria, com sessões no Arcoplex Royal Plaza Shopping e na Cinépolis do Shopping Praça Nova. Os horários das exibições e os valores dos ingressos podem ser conferidos nos sites do Cinépolis e do Arcoplex.
Fonte do Artigo
See more: The Global Track