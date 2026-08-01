Finaler Test vor dem Trainingslager » TSG Hoffenheim

Drei Zweitligisten in acht Tagen: Am Samstag trifft die TSG Hoffenheim im Dietmar-Hopp-Stadion auf den Karlsruher SC. Nach den erfolgreichen Duellen mit der SpVgg Greuther Fürth (4:1) und Holstein Kiel (3:1) hofft das Team von Chris Ilzer auch gegen den nächsten Zweitligisten darauf, die gute Vorbereitung fortzusetzen.

Bislang läuft die Vorbereitung für die TSG nach Plan. Die Fortschritte auf dem Trainingsplatz decken sich mit den positiven Ergebnissen in den Testspielen. Gegen den Karlsruher SC werden zudem die ersten WM-Fahrer zurückkehren. „Am Samstagsind Ozan Kabak, Vladimír Coufal, Robin Hranáč und Adam Hložek auch schon eingeplant – vermutlich nicht über 60 Minuten, aber der Plan ist, dass sie zum Einsatz kommen“, verriet Chris Ilzer bereits.

Bislang machten es die verfügbaren TSG-Akteure aber bereits sehr gut. Gerade die beiden Tests gegen die Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und Holstein Kiel geben Anlass zur Hoffnung, dass die TSG bereits zu diesem Zeitpunkt gut vorbereitet ist auf die Spielzeit. Die jüngeren Akteure, die bislang in der U23 oder U19 der TSG zum Einsatz kamen, erhielten dabei ein Sonderlob vom Cheftrainer.

Den KSC erwartet der Österreicher dabei als Team, „das enorm Druck gegen den Ball ausübt.“ Die Karlsruher werden den Test derweil als Generalprobe verstehen, eine Woche nach dem Duell mit der TSG startet für den KSC die Saison in der 2. Bundesliga. Die bisherigen Testspiele in der Vorbereitung lieferten dabei Licht und Schatten: Neben zwei zweistelligen Erfolgen gegen unterklassige Mannschaften gab es ein 4:4 gegen den SGV Heilbronn-Freiberg, ein 3:1 sowie 1:1 im Doppeltest gegen den japanischen Klub Shimizu S-Pulse, eine 2:3-Niederlage gegen den VfR Mannheim sowie ein knappes 1:2 gegen den italienischen Meister Inter Mailand.

Für die TSG geht es nach dem Test im Baden-Duell ins Trainingslager. Am Sonntagmorgen reist das Team ins österreichische Seefeld. Dort steht ein Test gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Plan (7. August, 16:00 Uhr).

Die Partie gegen Karlsruhe wird nicht live übertragen. Für die Partie im Dietmar-Hopp-Stadion wurden schon zahlreiche Tickets verkauft, hier gibt es noch Karten zu kaufen. Für eine reibungslose An- und Abreise wurde ein Shuttleservice eingerichtet.