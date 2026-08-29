Sandro Alex descarta privatização da Sanepar em entrevista durante campanha no Paraná

Durante compromissos de campanha nesta sexta-feira (28), o candidato ao governo do Paraná Sandro Alex (PSD) declarou que não pretende privatizar a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). A declaração foi concedida em entrevista à rádio BandNews Curitiba.

Segundo Sandro Alex, a Sanepar pode continuar realizando seu trabalho com excelência e, neste momento, não há a necessidade de privatização do serviço. Ele explicou que é defensor da modernização em setores essenciais, destacando que a Companhia Paranaense de Energia (Copel) passou por um processo de modernização importante para manter o controle das usinas e garantir a oferta de energia mais barata no estado.

Posicionamento sobre os serviços públicos essenciais

O candidato explicou que, embora seja favorável à modernização, não vê necessidade de vender a estatal responsável pelo saneamento. Ele citou o exemplo negativo da Cemig, que perdeu usinas para investimentos chineses, para reforçar sua posição sobre a importância de manter ativos estratégicos sob gestão estadual.

Agenda de campanha em 28 de agosto

Além da entrevista, no dia 28 de agosto Sandro Alex participou de um encontro com apoiadores da causa animal em Curitiba, realizou uma solenidade política em Cascavel e participou do lançamento de candidaturas de aliados em Dois Vizinhos. A campanha para as eleições de 2026 começou oficialmente em 16 de agosto no país.

Cenário das eleições 2026 no Paraná

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, com eventual segundo turno previsto para 25 de outubro. No Paraná, oito candidatos disputam o governo estadual, entre eles Sandro Alex, do PSD, que mantém sua plataforma defendendo modernização com a manutenção do controle público nos setores essenciais.

Perguntas frequentes

Qual o posicionamento de Sandro Alex sobre a Sanepar?

Ele afirmou que não pretende privatizar a Sanepar, defendendo sua modernização enquanto estatal para continuar prestando serviços essenciais com excelência.

Por que Sandro Alex defende a modernização da Copel?

Ele destacou que a modernização da Copel foi necessária para evitar a perda de usinas e garantir energia mais barata para o Paraná.

Quando começam as campanhas eleitorais para o governo do Paraná?

A campanha eleitoral para 2026 começou em 16 de agosto, sendo possível pedir votos, realizar comícios e divulgar propostas até o dia das eleições em outubro.