China abre investigação antidumping sobre p-nitrotolueno da União Europeia

Ministério do Comércio diz que apuração foi iniciada após queixa da indústria; preços vindos da UE caíram quase 60% entre 2022 e 2025.

A China iniciou em 3 de outubro de 2026 uma investigação antidumping sobre importações de p-nitrotolueno originárias da União Europeia, informou o Ministério do Comércio da China em comunicado, segundo CGN divulgada pela CGN com base em conteúdo da Agência Estado.

O p-nitrotolueno é um composto utilizado na produção de corantes e em insumos para a indústria farmacêutica. A apuração foi aberta após uma queixa apresentada pela indústria doméstica chinesa, conforme o ministério.

Motivo e evidências citadas

De acordo com o comunicado do Ministério do Comércio da China, evidências preliminares indicam que os preços do p-nitrotolueno vindos da União Europeia registraram uma queda acumulada de quase 60% entre 2022 e 2025. O ministério disse que a investigação foi motivada pela reclamação da indústria local.

Alcance da investigação

A apuração abrange as importações do composto químico provenientes do bloco europeu, segundo a CGN/Agência Estado. O comunicado do ministério não detalhou, na reportagem, prazos para conclusão nem medidas provisórias relacionadas ao processo.

Contexto comercial e agenda de negociações

O início da investigação ocorre em meio a um aumento das tensões comerciais entre Pequim e Bruxelas. Autoridades Europeia têm adotado ou estudado restrições a produtos chineses, incluindo regras voltadas a veículos elétricos e itens de moda rápida, segundo a Associated Press, citada na cobertura.

Também segundo a Associated Press, autoridades de comércio da União Europeia devem viajar a Pequim nos dias 8 e 9 de outubro para reuniões de alto nível com o objetivo de tentar abrandar as divergências.