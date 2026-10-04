Santa Cruz garante retorno à Série B após 10 anos em noite histórica na Arena Pernambuco

Após uma década de espera, o Santa Cruz confirma seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, consolidando uma trajetória de superação no futebol nacional.

A torcida do Santa Cruz viveu momentos de pura emoção neste sábado (3), quando o clube garantiu matematicamente o seu acesso à Série B. O feito foi alcançado após um empate por 1 a 1 com o Maringá, em partida disputada na Arena Pernambuco.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o resultado foi suficiente para que o Tricolor pernambucano assegurasse a vaga na segunda divisão nacional, encerrando um jejum de dez anos longe desta categoria.

Este acesso marca o segundo ano consecutivo de conquistas para o clube, que em 2025 foi vice-campeão da Série D. Com 11 pontos somados no grupo B da Série C, o time se tornou a primeira equipe a confirmar a subida de divisão na atual temporada.

Recorde de público e início tenso

A festa nas arquibancadas foi grandiosa, com a presença de 45,5 mil pessoas, igualando o recorde histórico de público da Arena Pernambuco. No entanto, o início da partida trouxe um susto imediato para os torcedores presentes.

Logo aos 20 segundos de jogo, um erro na saída de bola permitiu que Adeilson Maranhão, do Maringá, abrisse o placar com um chute no ângulo. O gol colocou o Santa Cruz em uma situação de alerta, dependendo de outros resultados paralelos.

A reação e a confirmação do acesso

O alívio para a torcida coral veio no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, Everaldo cruzou com precisão e Pedro Favela, de cabeça, empatou a partida, incendiando o estádio e devolvendo a tranquilidade necessária para a conquista.

A confirmação matemática do acesso foi sacramentada com o desenrolar da rodada, especialmente após o empate do Floresta com o Botafogo-PB. O cenário atual projeta um 2027 com clássicos locais, já que Sport e Náutico disputam a Série B nesta temporada.

Perguntas Frequentes

Por quanto tempo o Santa Cruz ficou fora da Série B? O clube permaneceu dez anos longe da segunda divisão nacional, retornando agora após uma campanha sólida na Série C de 2026.

Qual foi o público presente na Arena Pernambuco? O estádio recebeu 45,5 mil torcedores, igualando o recorde de público histórico do local.

O Santa Cruz já havia conquistado outro acesso recentemente? Sim, este foi o segundo acesso consecutivo do time, que foi vice-campeão da Série D em 2025.

Quem marcou o gol do Santa Cruz no empate decisivo? O jogador Pedro Favela foi o autor do gol de empate, marcado de cabeça logo aos cinco minutos do segundo tempo.

Qual a situação do clube para o próximo ano? Com o acesso garantido, o Santa Cruz disputará a Série B em 2027, podendo enfrentar rivais estaduais como Sport e Náutico.