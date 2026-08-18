Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dorival Júnior tentará acabar com o jejum de vitórias do São Paulo, nesta terça

São Paulo vê Sul-Americana inegociável mesmo com risco de Z-4 no Brasileiro

  • Tempo de Leitura2 minutos

Share your love

Dorival Júnior tentará acabar com o jejum de vitórias do São Paulo, nesta terça
Dorival Júnior tentará acabar com o jejum de vitórias do São Paulo, nesta terça Imagem: Miguel Schincariol/Getty Images
COMPARTILHAR ARTIGO

Dorival Júnior tentará acabar com o jejum de vitórias do São Paulo, nesta terça Imagem: Miguel Schincariol/Getty Images

O São Paulo atravessa seu pior momento na temporada no Campeonato Brasileiro, mas a sequência negativa não alterou a prioridade do clube para o restante de 2026: a Copa Sul-Americana segue sendo tratada internamente como um objetivo ‘inegociável’.

Título é título, Brasileirão à parte

O Tricolor chegou a nove jogos sem vencer no Brasileirão após o empate por 1 a 1 com o Coritiba, no sábado, e está apenas quatro acima da zona de rebaixamento. A pressão aumentou após as vaias no Morumbis, mas o cenário ainda não é tratado internamente como uma luta contra o Z-4.

A avaliação no São Paulo é de que a equipe precisa reagir no campeonato, mas, ainda assim, ‘equilibrando pratos’ com a Sul-Americana. O torneio continental é visto como o caminho mais concreto para o ‘objetivo 2 por 1’ deste ano: conquistar um título na temporada e também buscar uma vaga na Libertadores de 2027.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

COMPARTILHAR ARTIGO

Posts relacionados