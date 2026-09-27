São Paulo vence Corinthians na Neo Química Arena, quebra tabu histórico e fica a um empate do título brasileiro feminino

São Paulo faz história, vence o Corinthians de virada fora de casa e se coloca em posição privilegiada para conquistar o inédito título brasileiro

O futebol feminino brasileiro viveu um momento marcante neste sábado (26). Em um duelo eletrizante na Neo Química Arena, o São Paulo superou o Corinthians por 2 a 1, no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Com esse resultado, a equipe tricolor não apenas garantiu uma vantagem importante para o confronto de volta, mas também quebrou um tabu histórico do estádio, onde o time da casa não perdia desde 2016, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Agora, o São Paulo entra em campo no próximo sábado (3), no Morumbis, dependendo apenas de um empate para levantar o troféu. Para as corintianas, a missão será buscar uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols de diferença para o título direto.

O domínio inicial e a reação tricolor

Diante de um público de mais de 21 mil pessoas, o Corinthians começou melhor e abriu o placar aos nove minutos. Vic Albuquerque cruzou na medida para Gabi Zanotti, que cabeceou com precisão para o fundo das redes, incendiando a torcida alvinegra.

O São Paulo, porém, mostrou resiliência e a força da sua campanha na primeira fase. Aos 20 minutos, Crivelari apareceu entre as defensoras rivais após um cruzamento vindo da direita e completou de primeira, empatando a partida e silenciando parte da Neo Química Arena.

Virada estratégica e consagração

No segundo tempo, a técnica Emily Lima precisou mexer na equipe após a lesão de Gabi Zanotti. A entrada de Jhonson trouxe perigo pelo alto, mas foi o Tricolor que se mostrou mais cirúrgico. Aproveitando um erro na saída de bola do Timão, Isa Guimarães tocou na saída da goleira Nicole para virar o jogo.

O Corinthians tentou pressionar até o fim, insistindo em bolas alçadas na área, mas a defesa são-paulina manteve a organização. Mesmo com nove minutos de acréscimos e uma falta perigosa cobrada por Duda Sampaio, o placar foi mantido, consolidando uma vitória que entra para a história do clube.

Perguntas Frequentes

Qual foi a importância da vitória do São Paulo na Neo Química Arena?

O triunfo quebrou um tabu de 32 jogos do Corinthians feminino no estádio, que acumulava 29 vitórias e três empates desde 2016.

O que o São Paulo precisa para ser campeão?

O Tricolor precisa apenas de um empate no jogo de volta, que será realizado no Morumbis, para conquistar o título brasileiro.

Como o Corinthians pode reverter o resultado?

O Corinthians precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por dois ou mais gols de diferença para conquistar o troféu no tempo normal.

Quem marcou os gols da partida?

Gabi Zanotti abriu o placar para o Corinthians, enquanto Crivelari e Isa Guimarães garantiram a virada do São Paulo.

Quando será a partida de volta da final?

O confronto decisivo acontece no próximo sábado (3), no estádio do Morumbis.