Dois tiroteios em massa na África do Sul deixam 27 mortos em poucas horas

Ataques horas de diferença em um bar perto de Joanesburgo e em local de entretenimento perto da Cidade do Cabo deixaram 27 mortos e 26 feridos; sem prisões imediatas

Vinte e sete pessoas foram mortas em dois tiroteios em massa ocorridos com poucas horas de diferença na África do Sul, informou a BBC. Os ataques atingiram um bar perto de Joanesburgo na noite de sábado e um local de entretenimento em um township próximo à Cidade do Cabo nas primeiras horas de domingo.

Detalhes dos ataques

Em Joanesburgo, oito homens armados invadiram o bar no sábado à noite, abriram fogo contra clientes do lado de fora e seguiram para o interior do estabelecimento, de acordo com a BBC. Dois veículos foram incendiados pelos agressores enquanto fugiam. A polícia informou que treze homens e quatro mulheres foram mortos, e que a motivação não estava clara.

Na região da Cidade do Cabo, o tiroteio ocorreu nas primeiras horas de domingo fora de um local de entretenimento em um township. Cinco vítimas morreram no local e outras cinco faleceram em hospitais, acrescentou a BBC. Forças de segurança armadas foram destacadas ao local na manhã de domingo.

Contexto

A reportagem da BBC lembra que a África do Sul enfrenta uma das maiores taxas de homicídio do mundo e que armas ilegais são comuns no país. O aumento recente de tiroteios em massa tem levantado receios sobre a intensificação da violência, frequentemente associada a disputas de território entre gangues ligados ao tráfico de drogas e à mineração ilegal.

Dias antes desses ataques, 11 pessoas haviam sido mortas em Durban, quando homens armados invadiram uma casa no township de KwaMakhutha. Em fevereiro, o President Cyril Ramaphosa afirmou que o crime organizado era "a ameaça mais imediata à nossa democracia, à nossa sociedade e ao nosso desenvolvimento econômico", segundo a BBC.

Todos os números e informações deste texto foram reportados pela BBC.