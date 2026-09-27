Paraná terá mais idosos que crianças a partir de 2027; candidatos apresentam propostas para mais de 60+

Projeção do Ipardes aponta inversão da pirâmide etária; levantamento do G1 reúne propostas dos oito candidatos ao governo para população com mais de 60 anos ou mais.

Uma projeção do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) indica que, a partir de 2027, o Paraná terá pela primeira vez mais moradores com mais de 60 anos ou mais do que crianças e adolescentes até 15 anos. O levantamento do G1 reuniu, a partir dos planos de governo registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as principais propostas dos oito candidatos ao Palácio Iguaçu para atender esse público.

O tema envolve políticas de saúde, cuidado, acessibilidade e a sustentabilidade da previdência estadual, segundo os documentos analisados.

Projeção demográfica

De acordo com o Ipardes, a pirâmide etária do Paraná deve passar por inversão a partir de 2027, com tendência de manter-se assim nos anos seguintes. O estudo aponta que a população de mais de 60 a 80 anos deve aumentar cerca de 77,1% entre 2025 e até 2050, e a parcela com 80 anos ou mais deve crescer 213% no mesmo período.

O G1 informa que, até o final do mandato do candidato eleito em 2026, o Paraná terá 20,2% de sua população com mais de 60 anos ou mais.

O que os candidatos propõem

Adriano Funileiro (PCO) : propõe revogar “todas as reformas de 2016”, estabelecer aposentadoria com 25 anos de trabalho para mulheres e 30 anos para homens, e reajuste das aposentadorias e pensões com reposição de 100% das perdas. O plano do candidato reconhece que rever regras do INSS exigiria ação do Congresso Nacional.

: propõe revogar “todas as reformas de 2016”, estabelecer aposentadoria com 25 anos de trabalho para mulheres e 30 anos para homens, e reajuste das aposentadorias e pensões com reposição de 100% das perdas. O plano do candidato reconhece que rever regras do INSS exigiria ação do Congresso Nacional. Alexandre Salomão (Mobiliza) : propõe monitoramento público de indicadores de segurança, incluindo violência contra idosos, e dar continuidade ao fortalecimento do Fundo de Previdência do Paraná, cujo plano cita que atualmente o fundo custeia 27% do custeio previdenciário mensal e tem meta de chegar a 50% na próxima década.

: propõe monitoramento público de indicadores de segurança, incluindo violência contra idosos, e dar continuidade ao fortalecimento do Fundo de Previdência do Paraná, cujo plano cita que atualmente o fundo custeia 27% do custeio previdenciário mensal e tem meta de chegar a 50% na próxima década. Luiz França (Missão) : não apresenta propostas específicas detalhadas no plano, mas defende que o Estado deve garantir cuidado, acessibilidade, moradia e dignidade a idosos, pessoas com deficiência, cidadãos incapacitados para o trabalho e famílias sem adultos disponíveis, por meio de proteção continuada e políticas públicas.

: não apresenta propostas específicas detalhadas no plano, mas defende que o Estado deve garantir cuidado, acessibilidade, moradia e dignidade a idosos, pessoas com deficiência, cidadãos incapacitados para o trabalho e famílias sem adultos disponíveis, por meio de proteção continuada e políticas públicas. Requião Filho (PDT): propõe ações de acessibilidade com "desenho universal" e a construção de uma rede de Cuidado de longa duração para idosos, incluindo atenção domiciliar, centros-dia, proteção contra violência e apoio a cuidadores. Também propõe ampliar o programa Leite das Crianças para incluir pessoas idosas e outros grupos com indicação nutricional.

Samuel Mattos (PSTU) : sugere criação de lavanderias públicas, restaurantes populares e serviços públicos estaduais de apoio e cuidado a idosos e pessoas com deficiência. Para assalariados do campo, o plano prevê garantia de direitos plenos, como aposentadoria.

: sugere criação de lavanderias públicas, restaurantes populares e serviços públicos estaduais de apoio e cuidado a idosos e pessoas com deficiência. Para assalariados do campo, o plano prevê garantia de direitos plenos, como aposentadoria. Sandro Alex (PSD): descreve um pilar chamado "Paraná Longevo" com medidas como o EJA Recomeço voltado também a idosos, programas de alfabetização e inclusão digital para mais de 60+, jogos de integração, política de saúde abrangente (prevenção, atenção primária e Cuidado de longa duração), expansão do projeto "Viver Mais" ao interior com condomínios acessíveis, programa "Moradia Digna" para reformas e adaptações e a criação da "Agência Paranaense do Cuidado" com centros-dia, centros de convivência intergeracionais e Centros Regionais de Referência em Memória, Envelhecimento e Demências.

Sergio Moro (PL) : propõe uma política estadual para envelhecimento digno com prevenção da perda funcional, reabilitação, cuidado domiciliar, promoção da saúde e apoio às famílias. No plano constam os programas “Digna Idade” (espaços de convivência, atividades e capacitação), “Bem Cuidar” (parcerias com municípios para apoio a cuidadores e acolhimento em casa), qualificação de cuidadores pela rede estadual de ensino, ampliação de condomínios adaptados para idosos com opções de aluguel social ou financiamento subsidiado, e criação de patrulhas dedicadas à proteção de idosos na segurança pública.

: propõe uma política estadual para envelhecimento digno com prevenção da perda funcional, reabilitação, cuidado domiciliar, promoção da saúde e apoio às famílias. No plano constam os programas “Digna Idade” (espaços de convivência, atividades e capacitação), “Bem Cuidar” (parcerias com municípios para apoio a cuidadores e acolhimento em casa), qualificação de cuidadores pela rede estadual de ensino, ampliação de condomínios adaptados para idosos com opções de aluguel social ou financiamento subsidiado, e criação de patrulhas dedicadas à proteção de idosos na segurança pública. Tayná Miessa (UP): propõe foco em saúde preventiva e Cuidado com investimento na valorização de agentes comunitários de saúde para acompanhamento familiar, criação de academias públicas de musculação para combater obesidade, diabetes tipo 2 e osteoporose, e construção de lavanderias e restaurantes públicos para regiões mais vulneráveis, com objetivo de aliviar a carga de cuidadores.

O levantamento do G1 considerou os planos de governo anexados pelos candidatos no sistema do TSE, conforme indicado na reportagem consultada.