Secretaria da Mulher realiza ação na Praça Central em referência ao Agosto Lilás – Agência de Notícias

Foto: Renata Giron/Secom

A Secretaria da Mulher (Semul) preparou uma campanha, em referência ao Agosto Lilás, e fará uma ação, para promover a conscientização e o enfrentamento à violência contra a mulher. Denominada “Pinte as Mãos”, a atividade propõe que as pessoas participantes utilizem as mãos para ajudar a pintar camisetas, formando uma imagem símbolo de união, proteção e compromisso para uma sociedade livre de violência.

Dessa forma, cada mão representa uma voz que se posiciona pelo respeito, pela dignidade e pelos direitos das mulheres, reforçando a importância de não silenciar diante de todo tipo de violência.

Esta ação do Agosto Lilás será realizada no dia 22 de agosto, um sábado, a partir das 9h, por uma equipe da Secretaria da Mulher que convidará o público para participar da atividade.

Será na Praça Cel. Fernando Prestes, a partir das 10h, e haverá também uma apresentação musical, com músicas em alusão ao tema da campanha. O evento, gratuito, será aberto à participação de todos.