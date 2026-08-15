APÓS SEIS DIAS NA UTI, VÍTIMA DE ACIDENTE EM NOVA AURORA MORRE E DOA ÓRGÃOS PARA OITO PESSOAS

Após seis dias de uma intensa luta pela vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, morreu nesta sexta-feira (14) Marcos de Lima, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido no último sábado (8), na zona rural de Nova Aurora.

Marcos estava conduzindo uma motocicleta quando foi atingido na traseira por um automóvel. O acidente aconteceu no começo da noite, enquanto ele retornava para a cidade após passar o dia trabalhando em um sítio.

Segundo familiares, Marcos seguia para a casa do pai, onde pretendia dormir e passar o domingo de Dia dos Pais junto da família. No entanto, durante o trajeto, acabou sofrendo a violenta colisão.

Mesmo diante da dor provocada pela despedida, a família decidiu transformar o momento de luto em um gesto de solidariedade. Através da doação de seus órgãos, oito pessoas poderão receber uma nova chance de vida.

Carinhosamente conhecido como “Tinto”, Marcos deixa familiares e amigos profundamente abalados, mas também uma história marcada por um gesto que poderá continuar salvando vidas.

Marcos era irmão do radialista Zé Carlos, conhecido pelo programa Popular Compadinho, veiculado aos domingos. Zé Carlos já trabalhou nas rádios Aurora FM e Gazeta e atualmente integra a equipe da Gazeta FM.

O velório de Marcos está previsto para acontecer na tarde deste sábado (15), em Nova Aurora. O horário ainda seria definido pela família.

Neste momento de dor, o Ubiratã Online se solidariza com familiares e amigos de Marcos de Lima, desejando força e conforto a todos.

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