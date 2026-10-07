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Seis meninos resgatados após ficarem presos em elevador no Centro de Cascavel

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Ocorrência na Rua Natal: grupo permaneceu cerca de meia hora no elevador e saiu sem ferimentos, segundo o Corpo de Bombeiros

Seis meninos precisaram ser resgatados na noite de terça-feira (6) após ficarem presos dentro de um elevador de um prédio na Rua Natal, no Centro de Cascavel, segundo o veículo CGN.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, retirou o grupo com segurança e orientou os jovens no local; não houve registro de feridos, de acordo com as informações divulgadas.

O resgate

De acordo com o CGN, os jovens permaneceram no interior do elevador por aproximadamente meia hora até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros realizaram o resgate e retiraram todos do local com segurança.

Situação após o atendimento

Segundo o relato publicado pelo CGN, apesar do susto nenhum dos seis meninos ficou ferido. Após serem retirados do elevador, eles receberam orientação da equipe de salvamento no local.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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