Luis Felipe Cunha, do União Brasil, assumirá vaga de Sergio Moro no Senado do Paraná

Advogados e ex-professor de 47 anos, é o 1º suplente da chapa eleita em 2024; deverá assumir a cadeira em janeiro de 2027.

Com a eleição de Sergio Moro (PL) para o governo do Paraná, o suplente Luis Felipe Cunha (União Brasil) passará a ocupar a vaga de Moro no Senado, segundo o G1. A expectativa é que Cunha assuma a cadeira em janeiro de 2027, quando Moro deve deixar o cargo para dar continuidade ao mandato de Senado.

A chapa ao Senado em 2024 recebeu 1.953.159 votos (33,5% dos válidos). Além de Sergio Moro e de Cunha, a mesma chapa tem Ricardo Guerra (União Brasil) como 2º suplente, conforme informou o G1.

Perfil e formação

Aos 47 anos, Luis Felipe Cunha ocupa o primeiro cargo político da carreira; o mandato no Senado vai até 2030, segundo o G1. Natural de São Paulo, Cunha mora em Curitiba desde 1994.

É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e fez mestrado em Direito Econômico e Social na mesma instituição. Cunha também já foi professor universitário e atuou por nove anos no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná (OAB-PR), de acordo com o G1.

Declarações e transição

Em entrevista à RPC citada pelo G1, Cunha afirmou: “Ocupar uma cadeira no Senado da República é um privilégio e uma grande oportunidade. Mas reforço: o importante é nós sabermos que temos um novo grupo político estabelecido aqui no estado do Paraná, liderado pelo governador Sergio Moro, em que ele terá agora três senadores alinhados com ele, algo histórico para o Paraná, e em que nós vamos trabalhar em conjunto. Nós vamos fazer um mandato em Brasília, em conjunto, valorizando o estado do Paraná, o povo paranaense, trazendo recursos para cá e dialogando com o governo federal para que a gente realmente possa fazer a diferença para a população paranaense”.

Também em entrevista à RPC, Sergio Moro disse que voltará a Brasília "ainda nesta semana" para dar continuidade ao mandato de Senado e que não pretende se licenciar durante o período de transição; por isso, Cunha deverá assumir a cadeira apenas em janeiro de 2027, segundo o G1.

Composição do Senado pelo Paraná

A partir de janeiro de 2027, Cunha passará a representar o Paraná no Senado ao lado de Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), eleitos senadores no último domingo (4), conforme informado pelo G1.