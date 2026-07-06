Senadora do Paraguai faz ataques racistas contra Mbappé após eliminação na Copa: ‘Arrogante e feio’

A eliminação do Paraguai para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo provocou uma forte polêmica fora de campo. A senadora paraguaia Celeste Amarilla publicou uma série de mensagens nas redes sociais com ataques racistas e ofensas pessoais contra Kylian Mbappé, principal jogador da seleção francesa.

As declarações foram feitas na plataforma X poucas horas após a derrota paraguaia e tiveram como pano de fundo o desentendimento entre Mbappé e o goleiro Orlando Gill durante a partida.

Na primeira publicação, Amarilla atacou diretamente a origem e a aparência do atacante francês.

“Esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés.”

Na sequência, dirigiu-se ao goleiro paraguaio Orlando Gill.

“Você deveria ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gill. Eu faço isso no Senado e nada acontece.”

Em outra mensagem, a parlamentar voltou a direcionar ofensas ao camisa 10 da França.

“Um camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo-rico, arrogante e feio.”

Ela ainda afirmou que Mbappé passou toda a partida “nervoso e morrendo de medo” e declarou que lamentava apenas o fato de a seleção paraguaia não tê-lo agredido após o apito final.

“A única coisa que muitos de nós criticamos na Albirroja é não terem dado um tapa nele no fim do jogo.”

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo

See more: The Global Track

Corinthia Mes