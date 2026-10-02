Shows de Ye em São Petersburg são cancelados após semanas de incerteza

Dois shows de Ye em São Petersburg, previstos para 10 e 11 de outubro, foram cancelados, informou a agência organizadora.

Dois concertos do rapper Ye (ex-Kanye West) na Gazprom Arena, em São Petersburg, marcados para 10 e 11 de outubro, foram oficialmente cancelados, segundo informou a agência organizadora Say Agency.

Em uma postagem no aplicativo Telegram, a Say Agency, com sede em Moscou, confirmou o cancelamento e disse, em inglês, que o fato ocorria com “sincere regret”. A agência adicionou que publicará um comunicado oficial sobre o status do projeto e seus planos em breve, conforme reportou a BBC.

Motivos e antecedentes

Em agosto, a Gazprom Arena informou que não havia assinado um contrato de locação com os organizadores do concerto e, portanto, não poderia sediar os shows. O estádio também reconheceu ter recebido reclamações relacionadas à apresentação de Ye, de acordo com a BBC.

Controvérsias relacionadas

A matéria da BBC lembra que Ye pediu desculpas por vários comentários antissemítas e pró-nazistas no passado, dizendo que havia “perdido o contato com a realidade” em razão de seu transtorno bipolar. Autoridades russas criticaram a iniciativa: a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, qualificou os shows como inaceitáveis e apontou a suposta “glorificação” de Hitler.

A reportagem também registra que, em 2025, Ye passou a vender camisetas com suástica e lançou a canção intitulada “Heil Hitler”, fatos citados pela BBC no contexto das críticas e dos cancelamentos.

Outros cancelamentos e situação da turnê

De acordo com a BBC, os shows na Rússia não são os únicos de Ye a serem cancelados: apresentações foram interrompidas em países como Polônia, Itália e France, e no ano anterior ele foi impedido de entrar no Reino Unido, o que levou ao cancelamento do Wireless Festival em Londres.

A reportagem acrescenta que Ye voltou a fazer turnês neste ano, com um grande concerto em Los Angeles em abril, e apresentações em países como Espanha, Portugal e Países Baixos.

Até a publicação da matéria, Ye ainda não havia se manifestado publicamente sobre o cancelamento dos shows em São Petersburg, informou a BBC.