Lula critica formato de debates com muitos candidatos e propõe ‘processo seletivo’

Em entrevista ao Flow Podcast, o presidente e candidato à reeleição afirmou à Agência Estado que encontros com vários participantes são ‘infrutíferos’.

Segundo a Agência Estado, em entrevista ao Flow Podcast na quinta-feira, 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o formato dos debates presidenciais que reúnem muitos candidatos. Ele afirmou que esses encontros dificultam a sequência e o aprofundamento das discussões.

Na mesma entrevista, Lula disse preferir modelos que possibilitem confrontos entre adversários com patamares semelhantes de intenção de voto, mencionando a ideia de um “processo seletivo” para definir quais candidatos participariam dos debates.

Defesa de confronto entre patamares semelhantes

O presidente afirmou que não considera adequado levar um candidato com cerca de 49% para disputar com outro que tem apenas 1% de intenções de voto, classificando essa desproporção como prejudicial ao público. Lula defendeu uma espécie de “processo seletivo” para permitir confrontos mais equilibrados, segundo a Agência Estado.

Críticas a frases de efeito e preferência por perguntas iguais

Lula também criticou o espaço dado a frases de efeito e provocações durante os debates e disse preferir formatos em que os candidatos respondam às mesmas perguntas, permitindo comparações diretas entre propostas, conforme registrado pela Agência Estado.