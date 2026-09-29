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Siate acionado para atender acidente na Rua Afonso Pena, em Cascavel

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Socorristas do Siate foram acionados para atendimento de um acidente de trânsito na Rua Afonso Pena, em Cascavel; a CGN informa que publicará atualizações.

Segundo a CGN, socorristas do Siate foram acionados para atender um acidente de trânsito na Rua Afonso Pena, em Cascavel.

A CGN informou que está se deslocando ao local e que em instantes publicará mais informações e um vídeo sobre o caso.

Atendimento

As únicas informações confirmadas pela reportagem da CGN são o acionamento do Siate e o deslocamento da equipe da própria CGN até o local do acidente.

Acompanhamento da apuração

A CGN informou que divulgará novas informações e material em vídeo assim que estiverem disponíveis.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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