G1 publica lista com nomes, números e partidos dos candidatos ao Senado pelo Paraná em 2026

G1 atualiza página com dados do TSE sobre os candidatos ao Senado pelo Paraná; consulta permite ver nome, número, partido e situação

O G1 publicou e atualizou uma página com a lista de candidatos ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026, usando dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A página permite busca por nome, número, partido e outras variáveis de cadastro.

O 1º turno está marcado para 4 de outubro de 2026. A mesma apuração do TSE informa o total de eleitores aptos no país e a lista de cargos em disputa.

Como consultar a lista

Segundo o G1, a página “Quem São os Candidatos” foi atualizada com informações do TSE e permite filtrar os registros por:

nome;

número;

partido;

gênero e cor;

ocupação;

grau de instrução;

patrimônio.

O G1 também disponibiliza uma lista com o nome de todos os candidatos e o número de candidaturas a senador registradas no Paraná.

Situação dos registros segundo o TSE

Na lista do TSE, os candidatos aparecem em duas situações principais: concorrendo e Inapto. A classificação inclui subcategorias informadas pelo tribunal:

Concorrendo : deferido; deferido com recurso; cassado com recurso, indeferido com recurso ou pedido não conhecido com recurso; aguardando ou pendente de julgamento.

: deferido; deferido com recurso; cassado com recurso, indeferido com recurso ou pedido não conhecido com recurso; aguardando ou pendente de julgamento. Inapto: cancelado, cassado ou indeferido; falecido; renúncia; não conhecimento do pedido.

O TSE também mantém nomes duplicados nas suas listas, indicando apenas uma das opções como apta (“concorrendo”) até o dia da eleição, segundo o G1.

Panorama das eleições

De acordo com dados do TSE citados pelo G1, o Brasil tinha 158,7 milhões de eleitores aptos para 2026. Os eleitores votarão para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal). O mandato de senador tem duração de oito anos.

Para consultar a lista completa e os detalhes de cada candidatura no Paraná, acesse a página do G1 atualizada com os dados do TSE.