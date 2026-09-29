G1 publica lista com nomes, números e partidos dos candidatos ao Senado pelo Paraná em 2026

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O G1 publicou e atualizou uma página com a lista de candidatos ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026, usando dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A página permite busca por nome, número, partido e outras variáveis de cadastro.
O 1º turno está marcado para 4 de outubro de 2026. A mesma apuração do TSE informa o total de eleitores aptos no país e a lista de cargos em disputa.
Segundo o G1, a página “Quem São os Candidatos” foi atualizada com informações do TSE e permite filtrar os registros por:
O G1 também disponibiliza uma lista com o nome de todos os candidatos e o número de candidaturas a senador registradas no Paraná.
Na lista do TSE, os candidatos aparecem em duas situações principais: concorrendo e Inapto. A classificação inclui subcategorias informadas pelo tribunal:
O TSE também mantém nomes duplicados nas suas listas, indicando apenas uma das opções como apta (“concorrendo”) até o dia da eleição, segundo o G1.
De acordo com dados do TSE citados pelo G1, o Brasil tinha 158,7 milhões de eleitores aptos para 2026. Os eleitores votarão para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal). O mandato de senador tem duração de oito anos.
Para consultar a lista completa e os detalhes de cada candidatura no Paraná, acesse a página do G1 atualizada com os dados do TSE.