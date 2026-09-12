Siate atende vítima em acidente na Avenida Assunção, em Cascavel

Socorristas do Siate foram acionados para atender vítima na Avenida Assunção, esquina com Rua Presidente Juscelino Kubitschek, em Cascavel.

Socorristas do Siate foram acionados na tarde de 12 de setembro de 2026 para atender uma vítima de acidente de trânsito na Avenida Assunção, esquina com a Rua Presidente Juscelino Kubitschek, em Cascavel.

segundo CGN, a equipe do veículo consultado informou que está se deslocando para o local e divulgará mais informações e vídeo em instantes.

Ocorrência e local

Segundo a CGN, o acidente ocorreu na interseção entre Avenida Assunção e Rua Presidente Juscelino Kubitschek, na cidade de Cascavel. A reportagem não detalha as circunstâncias do acidente nem o número de veículos envolvidos.

Atendimento

A publicação da CGN informa que socorristas do Siate foram acionados para atender a vítima. Não há, na matéria consultada, informações adicionais sobre o estado de saúde da pessoa atendida.

Atualização

A matéria foi Atualizado em 12/09/2026 às 18:03 e traz a informação de que a equipe da CGN está se deslocando ao local e publicará mais dados e um vídeo assim que obtiver novas informações.