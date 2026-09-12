Praticantes de wakeboard aproveitam alagamento no Parque Barigui para realizar Manobra radicais

O alagamento causado pela elevação do nível do Rio Barigui, em Curitiba, foi transformado em cenário para a prática de esportes radicais neste sábado (12).

Praticantes de wakeboard aproveitaram as áreas alagadas do Parque Barigui para realizar Manobra inusitadas sobre a água. O grupo, identificado como WakeWeird, utilizou equipamentos próprios para viabilizar a atividade no local.

Conforme informação divulgada pela Banda B, os atletas aproveitaram o aumento do volume de água para deslizar sobre trechos que normalmente são gramados. A cena chamou a atenção de pedestres que passavam pelo parque e registraram o momento com celulares.

A técnica utilizada pelos atletas

A modalidade praticada pelos esportistas no parque é conhecida como winch wakeboard. Diferente do wakeboard tradicional, que exige lanchas ou sistemas de cabos fixos, nesta variação o atleta é rebocado por um guincho portátil com motor.

Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar um Praticantes sendo puxado pelo equipamento enquanto desliza pela água. Em uma das Manobra mais arrojadas, o atleta chega a passar por cima de uma das pontes do parque, que ficou praticamente submersa.

O papel do Parque Barigui na contenção

É importante destacar que o Parque Barigui cumpre uma função estratégica para a capital paranaense. A área foi planejada para auxiliar na retenção da água durante períodos de chuvas intensas, funcionando como uma bacia de contenção natural.

Quando o Rio Barigui sobe, a água ocupa essas áreas específicas dentro do parque. Esse processo ajuda a reduzir o volume de água que seguiria para outras regiões da cidade, diminuindo os riscos de alagamentos em áreas mais vulneráveis de Curitiba.

Previsão do tempo para a região

A atividade ocorreu em um fim de semana marcado pela instabilidade climática em Curitiba. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para a possibilidade de tempestades na capital.

A chegada de uma frente fria trouxe chuva forte ao Paraná neste sábado, e a previsão indica que uma massa de ar polar deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas nos próximos dias, exigindo atenção dos moradores.

Perguntas e Respostas

O que é o winch wakeboard? É uma variação do wakeboard onde o atleta é puxado por um guincho portátil com motor, dispensando o uso de lanchas.

Por que o Parque Barigui alaga com frequência? O parque possui áreas planejadas de retenção que servem para conter o excesso de água do Rio Barigui, protegendo outras regiões da cidade.

O grupo WakeWeird teve permissão para a atividade? As fontes consultadas não mencionam autorizações específicas, apenas o registro da prática esportiva realizada pelos integrantes do grupo.

Qual a previsão do tempo para Curitiba? A cidade está sob alerta de tempestades e a previsão indica queda nas temperaturas devido a uma massa de ar polar.

É comum ver esportes aquáticos no parque? Não, a prática ocorreu devido à situação atípica de alagamento causada pelo aumento do nível do Rio Barigui após as chuvas.