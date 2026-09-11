Simepar confirma tornado em Goioerê; é o 13º registrado no Paraná em 2026

Fenômeno ocorreu na tarde de 11 de setembro; órgão faz levantamento de danos e não há registros de feridos até a última atualização.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a ocorrência de um tornado em Goioerê, no centro-oeste do estado, na tarde de sexta-feira (11). Segundo o Simepar, este é o 13º tornado registrado no Paraná desde o começo do ano.

O órgão informou que está realizando um levantamento dos danos provocados pelo fenômeno e que não havia registros de pessoas feridas até a última atualização da reportagem. A Prefeitura de Goioerê comunicou que não foram registrados estragos materiais e que a suspeita inicial é de que a passagem tenha se limitado à área rural do município.

Formação e intensidade

Conforme o Simepar, o tornado se originou de uma supercélula de tempestade formada durante a passagem de uma frente fria que atravessa o Paraná após a formação de um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul. A intensidade do tornado será definida após análise, seguindo os critérios da Escala Fujita.

Alertas meteorológicos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido aviso vermelho, de grande perigo, para 396 cidades do Paraná. O aviso, válido até 23h59, previa chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros no dia, ventos superiores a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.