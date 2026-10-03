Marido ajuda esposa a dar à luz no sofá de casa em Irati; bebê nasce minutos antes da chegada do Samu

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O construtor civil Jonatas Mendes da Luz ajudou a própria esposa, Rosemari Ferraz, a dar à luz no sofá da casa do casal em Irati, na região central do Paraná. O parto ocorreu na madrugada de terça-feira (29) e o bebê, chamado Jonas Henrique, nasceu antes da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O recém-nascido veio ao mundo com 2,760 kg e 48 centímetros, em uma gestação de 38 semanas e 4 dias, e foi avaliado pela equipe do Samu como saudável, segundo relato ao G1.
Segundo Jonatas, a mulher começou a sentir dores fortes enquanto estava no banheiro. Ele a posicionou no sofá e, ao levantar a perna dela, já viu a cabeça do bebê aparecendo. “Foi tudo muito rápido”, contou o pai ao G1.
Jonatas relatou que nunca havia passado por uma situação de socorro e que costuma passar mal ao ver sangue, mas que sentiu um pico de adrenalina. Ao ver o bebê não chorar imediatamente, ele disse que lembrou da série Grey’s Anatomy e deu uma chacoalhada até a criança começar a chorar. Em seguida, colocou o recém-nascido no colo da mãe.
O casal havia acionado o Samu quando as dores começaram. Após o nascimento, Jonatas ligou novamente para a central e respondeu às perguntas do socorrista sobre as condições da criança. Ele disse ter tremido muito e ter dificuldade para ficar em pé até a chegada da equipe.
Os socorristas chegaram cerca de quinze minutos depois e, conforme o relato, entregaram a tesoura para que o pai cortasse o cordão umbilical. Em seguida levaram a família ao hospital para atendimento complementar. A certidão de nascimento indica a casa da família como local de nascimento.
Rosemari Ferraz, que já tem outros quatro filhos, disse ao G1 que reconheceu os sinais do parto, mas que desta vez tudo foi muito rápido: a bolsa amniótica estourou quando ela estava no banheiro e, em poucos minutos, o bebê nasceu.
O técnico de enfermagem Jean Marcelo Toledo, da equipe do Samu, afirmou: “Os pais não tinham nenhum conhecimento técnico, mas com todo amor, juntos, conseguiram algo extraordinário. Nós fomos instrumentos no pós-parto. É uma ocorrência que vai ficar marcada para mim”. O condutor Jônatas de Moura declarou: “A gente atende ocorrências todos os dias, e muitas vezes são situações tristes. Poder estar presente no início de uma vida nos alegra muito e nos dá ainda mais amor pela profissão”.
Jonatas também contou que teve um déjà vu: alguns dias antes ele sonhou que estaria ajudando a esposa a dar à luz no sofá, e viu o sonho se repetir na realidade. “E graças a Deus, deu tudo certo e todo mundo está bem”, disse o pai ao G1.
Informações: G1.