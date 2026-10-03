Marido ajuda esposa a dar à luz no sofá de casa em Irati; bebê nasce minutos antes da chegada do Samu

Jonatas Mendes da Luz ajudou a esposa, Rosemari Ferraz, a dar à luz no sofá de casa em Irati; o bebê Jonas Henrique nasceu saudável, 2,760 kg e 48 centímetros, antes da chegada do Samu

O construtor civil Jonatas Mendes da Luz ajudou a própria esposa, Rosemari Ferraz, a dar à luz no sofá da casa do casal em Irati, na região central do Paraná. O parto ocorreu na madrugada de terça-feira (29) e o bebê, chamado Jonas Henrique, nasceu antes da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O recém-nascido veio ao mundo com 2,760 kg e 48 centímetros, em uma gestação de 38 semanas e 4 dias, e foi avaliado pela equipe do Samu como saudável, segundo relato ao G1.

Como ocorreu o parto

Segundo Jonatas, a mulher começou a sentir dores fortes enquanto estava no banheiro. Ele a posicionou no sofá e, ao levantar a perna dela, já viu a cabeça do bebê aparecendo. “Foi tudo muito rápido”, contou o pai ao G1.

Jonatas relatou que nunca havia passado por uma situação de socorro e que costuma passar mal ao ver sangue, mas que sentiu um pico de adrenalina. Ao ver o bebê não chorar imediatamente, ele disse que lembrou da série Grey’s Anatomy e deu uma chacoalhada até a criança começar a chorar. Em seguida, colocou o recém-nascido no colo da mãe.

Atuação do Samu e desfecho

O casal havia acionado o Samu quando as dores começaram. Após o nascimento, Jonatas ligou novamente para a central e respondeu às perguntas do socorrista sobre as condições da criança. Ele disse ter tremido muito e ter dificuldade para ficar em pé até a chegada da equipe.

Os socorristas chegaram cerca de quinze minutos depois e, conforme o relato, entregaram a tesoura para que o pai cortasse o cordão umbilical. Em seguida levaram a família ao hospital para atendimento complementar. A certidão de nascimento indica a casa da família como local de nascimento.

Relatos da família e da equipe

Rosemari Ferraz, que já tem outros quatro filhos, disse ao G1 que reconheceu os sinais do parto, mas que desta vez tudo foi muito rápido: a bolsa amniótica estourou quando ela estava no banheiro e, em poucos minutos, o bebê nasceu.

O técnico de enfermagem Jean Marcelo Toledo, da equipe do Samu, afirmou: “Os pais não tinham nenhum conhecimento técnico, mas com todo amor, juntos, conseguiram algo extraordinário. Nós fomos instrumentos no pós-parto. É uma ocorrência que vai ficar marcada para mim”. O condutor Jônatas de Moura declarou: “A gente atende ocorrências todos os dias, e muitas vezes são situações tristes. Poder estar presente no início de uma vida nos alegra muito e nos dá ainda mais amor pela profissão”.

Jonatas também contou que teve um déjà vu: alguns dias antes ele sonhou que estaria ajudando a esposa a dar à luz no sofá, e viu o sonho se repetir na realidade. “E graças a Deus, deu tudo certo e todo mundo está bem”, disse o pai ao G1.

Informações: G1.