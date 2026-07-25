sorteio de R$ 5 milhões

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A Caixa Econômica Federal realiza, na manhã deste domingo, 26 de julho de 2026, o sorteio do concurso 3745 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas sorteadas atrai apostadores de todo o Brasil. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões.
O resultado será divulgado a partir das 11 horas de domingo.
Atenção apostador: Os números sorteados do concurso 3745 e o rateio completo com a quantidade de ganhadores e prêmios por faixa serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal, a partir das 11h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as dezenas em tempo real!
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à sua facilidade de aposta e às chances significativamente maiores de premiação quando comparada a outros jogos, como a Mega-Sena.
Para apostar na Lotofácil, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
O apostador também pode optar pelas modalidades:
Jogando com a aposta mínima (15 dezenas), a probabilidade de faturar o prêmio principal é de 1 em 3.268.760. À medida que mais números são adicionados ao cartão, o preço aumenta, mas as chances sobem consideravelmente:
Para ampliar as chances sem gastar valores muito elevados individualmente, muitos apostadores optam pelos Bolões da Caixa:
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa, dependendo dos valores.
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