EUA e Líbano teriam protegido general sírio procurado, aponta investigação da BBC

Bassam al‑Hassan, acusado por crimes contra a humanidade, estaria abrigado no Líbano em acordo envolvendo autoridades dos EUA para fornecer informações sobre Austin Tice.

Hassan, que supervisionou o programa de armas químicas da Síria e foi conselheiro do então President Bashar al‑Assad, teria chegado ao Líbano após a queda do regime em dezembro de 2024.

O que a investigação apurou

A BBC e a NPR disseram ter revisto um registro detalhado de uma reunião entre Hassan, representantes do FBI e da CIA e oficiais de segurança libaneses, na qual foi oferecida a ele “residência”, “proteção” e ajuda para garantir suas necessidades de vida em troca de informação, principalmente sobre o caso Tice.

Fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que Hassan recebe dinheiro de autoridades dos EUA por meio de um intermediário, o que tornaria os pagamentos mais difíceis de rastrear. A apuração indica que o acordo foi firmado na primavera de 2025. Hassan também figura em sanções do governo dos EUA.

Segundo a investigação, Hassan informou a investigadores Americans no ano passado que Austin Tice havia sido executado por ordem de Assad e indicou um possível local para os restos; quando o local foi escavado, as pessoas ligadas à operação disseram à BBC que nada foi encontrado.

Reações e incertezas

A BBC procurou o FBI, a CIA e a Direção Geral de Segurança do Líbano para comentar as conclusões da investigação. Apenas o FBI respondeu, recusando comentar e direcionando a reportagem a uma declaração anterior que dizia que o foco da agência permanece em estabelecer os fatos sobre o caso Tice e assegurar seu retorno.

Outros nomes citados

A reportagem da BBC indicou que outros ex‑oficiais do regime sírio ligados ao caso Tice também teriam encontrado refúgio fora da Síria. Entre eles, Mohammad Makhlouf — que teria se reportado a Hassan e está ligado à detenção de Tice — é acreditado como residindo no Líbano. Sakr Rustom, sobrinho de Hassan e envolvido no sequestro, estaria se deslocando entre os Emirados Árabes Unidos e o Líbano, e Ghassan Nassour, ex‑general da Guarda Republican, seria residente nos Emirados Árabes Unidos, segundo fontes citadas pela BBC.

Contexto da apuração

As descobertas fazem parte de uma investigação de vários anos apresentada pela BBC no podcast “Where is Austin Tice?”, que revisitou registros e entrevistas relacionados ao desaparecimento do jornalista em 2012. A reportagem ressalta incertezas sobre a eficácia das informações fornecidas por Hassan ao longo da investigação e sobre quanto os pagamentos e a proteção têm de fato avançado o caso.