Startup americana é autorizada a testar satélite espacial gigante que vai transformar noite em dia; entenda

O governo Dos Estados Unidos aprovou os planos de uma startup para testar um satélite que usaria um espelho de 18,3 metros para refletir a luz solar de volta à Terra após o anoitecer, como parte de um projeto que a empresa afirma que alimentaria fazendas solares, forneceria luz para equipes de resgate e iluminaria as ruas das cidades.

Em uma licença emitida na quinta-feira, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) deu sinal verde para a Reflect Orbital de Hawthorne, Califórnia, lançar seu satélite Eärendil-1 na órbita baixa da Terra. A empresa planeja implantar seu satélite de teste este ano, mas disse que, eventualmente, deseja enviar até 50.000 grandes espelhos para o espaço.

A aprovação ocorreu apesar de uma enxurrada de oposição de astrônomos, especialistas em vida selvagem e outros que dizem que a luz dos espelhos poderia distrair pilotos de avião, causar estragos nas observações astronômicas e interferir nos ritmos circadianos, os ciclos de luz e escuridão que ajudam pessoas, animais e plantas a saberem quando acordar e dormir, florescer ou migrar.

“É aterrorizante para mim que um país possa mudar o céu noturno para todos no mundo”, disse Samantha Lawler, astrônoma da Universidade de Regina em Saskatchewan, Canadá. “Preciso de acesso a céus escuros para fazer minha pesquisa. Se você tem espelhos gigantes brilhando lá de cima, então perdemos isso.”

Em uma carta à FCC enviada no mês passado, a Sociedade Astronômica Americana disse que o empreendimento “não pode ser considerado de interesse público” e, de fato, desperdiçaria o dinheiro dos contribuintes arruinando o trabalho de instalações astronômicas financiadas pelo governo federal, ao mesmo tempo que traria riscos incalculáveis para as pessoas e a vida selvagem.

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