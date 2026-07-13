Hoje é dia do nosso tão esperado Festival de Fatias e a seleção está irresistíve…

Hoje é dia do nosso tão esperado Festival de Fatias e a seleção está irresistível:

🤎 Kinder Bueno

🍫 Matilda

💛 Brigadeiro com Maracujá

🍮 Pudim

🍓 Ninho com Morango

🎉 E por ser o dia da inauguração, teremos várias fatias premiadas esperando por você!

Venha garantir a sua, experimentar sabores incríveis e adoçar o seu dia. 💖

📍 Estamos ao lado do KFC e Burger King (em frente ao Mercado Mamborê).

☔ Espaço totalmente coberto para você aproveitar com conforto.

Divino Sabor Confeitaria Artesanal cada fatia é um pedacinho de felicidade! ✨

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