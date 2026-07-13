Hoje é dia do nosso tão esperado Festival de Fatias e a seleção está irresistíve…

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Hoje é dia do nosso tão esperado Festival de Fatias e a seleção está irresistível:
🤎 Kinder Bueno
🍫 Matilda
💛 Brigadeiro com Maracujá
🍮 Pudim
🍓 Ninho com Morango
🎉 E por ser o dia da inauguração, teremos várias fatias premiadas esperando por você!
Venha garantir a sua, experimentar sabores incríveis e adoçar o seu dia. 💖
📍 Estamos ao lado do KFC e Burger King (em frente ao Mercado Mamborê).
☔ Espaço totalmente coberto para você aproveitar com conforto.
Divino Sabor Confeitaria Artesanal cada fatia é um pedacinho de felicidade! ✨
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