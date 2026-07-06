Stellantis investe R$ 3 bi e abre 800 vagas para produzir novo SUV híbrido no Brasil

A Stellantis começou a produzir em série o Novo Jeep Avenger no Polo Automotivo de Porto Real (RJ). O modelo é o primeiro veículo equipado com tecnologia híbrida-leve (MHEV de 12V) fabricado na planta fluminense, marcando a estreia de uma nova plataforma eletrificada no país. A montadora não divulgou os preços de tabela e as versões do SUV no documento de lançamento.

Nova plataforma eletrificada no país

O Novo Jeep Avenger adota a tecnologia Bio-Hybrid, que combina a propulsão híbrida-leve de 12V com motores a combustão adaptados para o mercado regional. O sistema MHEV (veículo elétrico híbrido leve, na sigla em inglês) utiliza um pequeno motor elétrico auxiliar para ajudar nas saídas e retomadas, com o objetivo de reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes, sem a necessidade de recarga na tomada.

Fábrica abre segundo turno de produção

Para suportar a chegada do novo modelo, a Stellantis confirmou a abertura de um segundo turno de trabalho na fábrica de Porto Real. A expansão resultará na contratação de 800 novos colaboradores diretos. O investimento faz parte de um ciclo de R$ 3 bilhões direcionados exclusivamente para a modernização e expansão da planta fluminense até 2030, integrando o plano estratégico de descarbonização da companhia na América do Sul.

Impacto na cadeia de fornecedores regionais

Além das vagas diretas na linha de montagem, o início da produção do SUV gera 450 empregos no parque de fornecedores local. O polo automotivo recebeu oito novos parceiros logísticos para o fornecimento de peças e componentes na região sul-fluminense, totalizando agora 13 fornecedores instalados no cluster industrial para otimizar o fluxo de montagem do veículo.