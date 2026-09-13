🔥 CASA É CONSUMIDA PELO FOGO NA TARDE DESTE DOMINGO EM UBIRATÃ

Uma casa foi completamente consumida pelas chamas na tarde deste domingo (13), na Rua Princesa Isabel, em Ubiratã.

De acordo com as informações, a Defesa Civil esteve no local e atuou no combate ao incêndio, porém, quando a equipe chegou, o imóvel já havia sido praticamente todo consumido pelo fogo.

As imagens mostram a intensidade das chamas e os danos causados à residência. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

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