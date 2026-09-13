🚨 NOVAS IMAGENS MOSTRAM CASA QUEIMANDO EM UBIRATÃ

Novas imagens mostram uma casa sendo tomada pelas chamas na tarde deste domingo (13), na Rua Princesa Isabel, em Ubiratã.

Segundo as informações, o fogo começou por volta das 15h e rapidamente tomou conta do imóvel. A Defesa Civil esteve no local para tentar controlar as chamas, porém, a residência já havia sido consumida pelo fogo.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes