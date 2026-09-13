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🚨 NOVAS IMAGENS MOSTRAM CASA QUEIMANDO EM UBIRATÃ
Novas imagens mostram uma casa sendo tomada pelas chamas na tarde deste domingo (13), na Rua Princesa Isabel, em Ubiratã.
Segundo as informações, o fogo começou por volta das 15h e rapidamente tomou conta do imóvel. A Defesa Civil esteve no local para tentar controlar as chamas, porém, a residência já havia sido consumida pelo fogo.
Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.
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