Transpanorama: 40 Anos Conectando o Brasil com Inovação e Segurança

A Transpanorama comemora quatro décadas de história apoiada em pilares sólidos como inovação, segurança e desenvolvimento humano. Segundo as informações fornecidas pela empresa, em um único ano, sua frota percorre aproximadamente 120 milhões de quilômetros – uma distância capaz de dar cerca de 3 mil voltas ao redor da Terra.

Com sede em Maringá (PR) e atuação nacional, a transportadora é referência no setor de logística rodoviária, atendendo segmentos estratégicos como agronegócio, indústria, e-commerce e transporte de líquidos, entre outros.

Trajetória de crescimento e estrutura operacional

Fundada pelos irmãos Claudio Adamuccio e Valdecir Adamuccio, a Transpanorama iniciou suas operações em Mundo Novo (MS) antes de mudar sua sede para Maringá em 1996. Em 2000, tornou-se fundadora e sócia-proprietária do Grupo G10, fortalecendo sua presença no mercado.

Atualmente, conta com mais de 1.200 conjuntos de caminhões, 2.500 colaboradores, mais de 100 unidades pelo Brasil e uma rede de 16 mil motoristas agregados e terceiros. Essa estrutura robusta permite atendimento a diversas regiões e segmentos econômicos, consolidando a empresa entre as maiores transportadoras do país.

Segmentos e operações específicas

A companhia é especializada em diversos tipos de carga:

Agronegócio: transporte que abrange toda a cadeia produtiva, exigindo planejamento rigoroso e altos padrões de segurança;

transporte que abrange toda a cadeia produtiva, exigindo planejamento rigoroso e altos padrões de segurança; Transportes de líquidos: incluindo óleo vegetal, combustíveis como etanol e biodiesel e outros produtos líquidos industriais, com protocolos operacionais rigorosos;

incluindo óleo vegetal, combustíveis como etanol e biodiesel e outros produtos líquidos industriais, com protocolos operacionais rigorosos; Produtos industrializados: soluções logísticas personalizadas para diferentes setores industriais;

soluções logísticas personalizadas para diferentes setores industriais; Comércio eletrônico: logística alinhada à crescente demanda do e-commerce no Brasil, garantindo conexão eficiente entre consumidores e empresas;

logística alinhada à crescente demanda do e-commerce no Brasil, garantindo conexão eficiente entre consumidores e empresas; Baús refrigerados: transporte com controle rigoroso de temperatura para produtos sensíveis;

transporte com controle rigoroso de temperatura para produtos sensíveis; Contêineres: operação com foco em eficiência e segurança, atendendo aos principais polos produtivos e portuários do país.

Compromisso com segurança e qualidade

A segurança é um valor central na Transpanorama. A empresa investe continuamente em treinamentos técnicos e comportamentais, tecnologia embarcada, monitoramento das operações e gestão preventiva de riscos. Programas internos reforçam a cultura da prevenção e melhoria contínua.

Esse compromisso é reconhecido por certificações nacionais e internacionais importantes, como ISO 9001 (gestão da qualidade), ISO 39001 (segurança viária), SASSMAQ, GMP+ FSA (cadeia de alimentação) e o selo GPTW, que destaca o ambiente organizacional valorizando as pessoas.

Iniciativas sociais, sustentabilidade e inovação

A Transpanorama também desenvolve ações que traduzem sua responsabilidade social e ambiental. Entre elas, o Programa Florescer oferece atividades educacionais e inclusivas para crianças e adolescentes nas comunidades onde atua. O projeto Transforma T recicla uniformes de colaboradores, fomentando a economia circular e práticas sustentáveis.

O investimento em modernização da frota, tecnologia aplicada à gestão e capacitação dos colaboradores mantém a empresa na vanguarda do setor. A valorização das pessoas é destacada como um dos pilares mais importantes para os sucessos alcançados.

Com uma história de 40 anos marcada por trabalho, inovação e compromisso com resultados, a Transpanorama segue preparada para continuar contribuindo para o crescimento econômico do Brasil e para a excelência em soluções logísticas.

Perguntas frequentes

Qual a extensão da frota e rede da Transpanorama?

A empresa possui mais de 1.200 conjuntos de caminhões, mais de 100 unidades pelo país e uma rede formada por mais de 16 mil motoristas agregados e terceiros.

Quais os principais segmentos atendidos pela Transpanorama?

Atende o agronegócio, transporte de líquidos, produtos industrializados, comércio eletrônico, baús refrigerados e transporte de contêineres, entre outros.

Quais certificações garantem a qualidade e segurança da empresa?

A Transpanorama possui certificações como ISO 9001, ISO 39001, SASSMAQ, GMP+ FSA e o selo Great Place to Work (GPTW).