Ronaldo Caiado destaca a moral como divisor de águas da eleição presidencial

O ex-governador de Goiás e candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou nesta segunda-feira, 10, que o principal divisor de águas na eleição deste ano é a moral. A declaração foi feita durante o evento Diálogos CEO One, promovido pelo VIP Battistini, um ecossistema de networking corporativo.

Segundo Caiado, mais do que experiência e reformas a serem realizadas, a moralidade e a credibilidade do governante são fundamentais para a governabilidade. “A credibilidade moral é condição de governabilidade”, ressaltou.

Posicionamento na corrida eleitoral

De acordo com a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda, Ronaldo Caiado aparece em terceiro lugar, com 5% das intenções de voto. Ele está tecnicamente empatado com o ativista Renan Santos (Missão), que tem 4%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que registra 3%. O levantamento aponta ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 40%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) com 35%.

Propostas para segurança pública

Na mesma manhã, Caiado defendeu a criação do tipo penal denominado “terrorismo doméstico”, com o objetivo de combater organizações criminosas. Seu pacote de medidas inclui o endurecimento do regime de execução das penas, além de estratégias integradas de diferentes órgãos públicos para a retomada de territórios e bloqueio financeiro dessas organizações.

O candidato também anunciou que pretende convidar o promotor Lincoln Gakiya para assumir o Ministério da Segurança Pública, conforme consta em seu plano de governo.